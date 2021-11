Calciomercato Milan, spunta il Real Madrid | Un rossonero nel mirino!

Il Real Madrid potrebbe pescare in casa Milan per rinforzarsi nel prossimo calciomercato estivo.

Carlo Ancelotti sta facendo un buon lavoro al Real Madrid, dove è tornato dopo sei anni, e spera di aprire un nuovo ciclo vincente. Con la dirigenza c’è sintonia e confronto anche in tema mercato. Oltre a Kylian Mbappé, c’è anche un altro giocatore che l’allenatore emiliano vorrebbe.

Secondo quanto rivelato da AS, un calciatore del Milan sarebbe tra gli obiettivi dei blancos per la prossima estate. Sarebbe un colpo clamoroso per i Blancos e una perdita importante per il club rossonero. L’idea, come spiega l’importante quotidiano spagnolo, è quella di tentare l’assalto nel calciomercato estivo e non a gennaio, per un motivo ben preciso – ed inevitabile.

Dal Milan al Real Madrid

Il Real Madrid starebbe pensando ad un sostituto Casemiro, che a febbraio compirà 30 anni e a volte avrebbe bisogno di un ricambio. Il brasiliano è un indiscusso titolare, però ad Ancelotti non dispiacerebbe avere una soluzione in più a centrocampo. Il reparto è già stato “svecchiato” con l’arrivo di Eduardo Camavinga, però l’aggiunta dell’ivoriano sarebbe gradita al tecnico dei blancos.

Spunta quindi l’idea Franck Kessie, il centrocampista ivoriano di cui si parla tanto in casa rossonera per via della situazione contrattuale. Su di lui ci sono anche il Paris Saint Germain e squadre della Premier League. È nota la stima di Antonio Conte per il mediano del Milan e pertanto non sorprenderebbe un tentativo del Tottenham già nella sessione di calciomercato prevista a gennaio 2022. Il campionato inglese è sempre piaciuto al giocatore e lì, come al PSG, non mancano certamente i soldi per accontentare le sue richieste economiche.

Il Milan ha messo sul tavolo uno sforzo importante per cercare di rinnovare il suo contratto, ma i 6-6,5 milioni di euro annui offerti non sembrano bastare. L’agente George Atangana vuole di più. Il club rossonero non è intenzionato ad aumentare la propria proposta, almeno stando a quanto trapelato finora. Il futuro di Franck potrebbe essere lontano da Milano. Vedremo se l’ex Atalanta cambierà maglia già a gennaio oppure partirà a parametro zero a fine stagione. Intanto il Diavolo pensa a Renato Sanches del Lille.