Calciomercato Milan, via dallo United: futuro in Italia

Uno dei possibili obiettivi del Milan per la sessione di riparazione si può liberare. Il suo club ha già fissato la cifra per il cartellino.

Nelle prossime settimane la dirigenza del Milan valuterà con maggiore sicurezza se muoversi concretamente nella sessione di mercato che aprirà ad inizio gennaio 2022.

La rosa di Stefano Pioli è ricca e non si segnalano mancanze clamorose, ma c’è un reparto sotto osservazione che potrebbe anche essere puntellato in corsa. Quello della trequarti, in particolare tenendo d’occhio due situazioni al momento in bilico.

La prima riguarda le condizioni di Junior Messias, arrivato ad agosto dal Crotone ma finora praticamente invisibile per colpa delle sue condizioni muscolari. L’altra invece si riferisce all’ipotetico addio di Samu Castillejo, che potrebbe fare le valigie a 6 mesi dalla scadenza di contratto. Ecco perché Paolo Maldini tiene d’occhio diverse piste per sostituire questi due tasselli dubbiosi.

Leggi anche:

Via dallo United: Milan e Roma interessate

Non a caso sul taccuino dei dirigenti rossoneri vi sono diversi nomi interessanti, fantasisti che potrebbero far comodo in corso d’opera. Di recente si è parlato di giovani talenti internazionali come il francese Romain Faivre o l’olandese Noa Lang, colpi di prospettiva da non sottovalutare.

Ma il profilo ideale potrebbe essere più maturo ed arrivare addirittura da una big della Premier League inglese. Come riportato dal tabloid The Sun, il fantasista britannico Jesse Lingard ha le valigie pronte. Il calciatore del Manchester United sta trovando poco spazio ad Old Trafford e mancano solo 6-7 mesi alla scadenza naturale del suo contratto.

Lo United ha dunque aperto ufficialmente alla sua cessione già a gennaio prossimo. La richiesta per il cartellino è di 12 milioni di euro circa, eventualmente trattabili visto che Lingard si potrebbe poi ingaggiare a costo zero da giugno. Un’occasione intrigante, visto che il classe ’92 inglese è considerato uno dei trequartisti più talentuosi e concreti della Premier.

Il Milan è fortemente interessato da tempo, visto che con Lingard si garantirebbe un ricambio esperto e qualitativo, da schierare in tutti i ruoli della trequarti. Occhio però anche alla Roma, con José Mourinho che conosce bene il ragazzo britannico e potrebbe convincerlo ad approdare a Trigoria.