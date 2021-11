Gazzetta – Milan, scatto a sorpresa! Superato l’Arsenal, rossoneri in pole

Notizia di mercato della mattina che sorprende tutti: il Milan starebbe virando con forza sul centrocampista superando la concorrenza.

C’è un Milan che lavora quotidianamente sul campo di Milanello, per migliorare la propria classifica e continuare il cammino tra campionato e Champions League raggiungendo gli obiettivi prefissati.

Ma c’è anche un Milan che lavora sottotraccia, ovvero la squadra dirigenziale. Ogni giorno c’è molto da fare, valutare le proposte, gli investimenti, nuovi accordi commerciali e ovviamente i futuri innesti sul calciomercato.

Non a caso nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha svelato una trattativa a sorpresa che il Milan starebbe provando a mettere in piedi, anche con buone chance di riuscita. Nel mirino c’è un forte centrocampista internazionale che andrebbe a sostituire l’eventuale partenza di Franck Kessie.

Leggi anche:

Milan in pole per Renato Sanches: c’è l’appoggio del Lille

La notizia del giorno è lo scatto rossonero per Renato Sanches. Un nome già ben noto alle cronache milaniste, visto che qualche estate fa il giovane centrocampista portoghese fu spesso accostato al Milan, in particolare quando il Bayern Monaco tentò di piazzarlo in prestito per fargli fare esperienza.

Ma andiamo con ordine: Sanches è un mediano tuttofare, di qualità e fisicità, enfant prodige del Benfica esploso già in Nazionale maggiore durante Euro 2016. Poi qualche battuta a vuoto tra Bayern e Swansea ed il successivo rilancio nel Lille, la sua attuale squadra. In Francia ha ottenuto continuità, successi e una nuova risonanza mediatica.

Il contratto di Sanches scadrà a giugno 2023 e l’intenzione del portoghese è di cambiare aria. Tutto sembrava predisposto al suo trasferimento all’Arsenal, da tempo interessato al giocatore. Ma nelle ultime ore è giunto un secco ‘no’ del classe ’97, poco attratto dall’ipotesi londinese. Ed è qui che spunta l’inserimento del Milan.

Sanches, consigliato anche dall’ex compagno Mike Maignan, sarebbe ben più attratto da un futuro in maglia rossonera. Come erede di Kessie avrebbe spazio e modo di esprimersi al meglio. Inoltre alleato del Milan c’è anche il Lille stesso, che da anni vanta rapporti commerciali più che proficui con via Aldo Rossi.

Milan dunque sorprendentemente in pole per Renato Sanches. Se ne riparlerà in estate con più calma e con le cifre giuste, ma ad oggi l’Arsenal è scavalcato e c’è anche l’ok informale del forte centrocampista portoghese.