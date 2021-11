Florenzi: “Farò di tutto per aiutare il Milan a tornare in alto”

Il neo rossonero Alessandro Florenzi ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di Skrill. L’ex Roma ha rivelato le sue sensazioni sulla nuova esperienza al Milan

Arrivato al Milan nelle fasi finali del mercato estivo, Alessandro Florenzi ha subito mostrato attaccamento alla maglia rossonera. Purtroppo, i vari infortuni lo hanno tenuto fuori dal campo per diversi impegni, e gli hanno impedito di velocizzare il processo di ambientamento nella rosa rossonera.

L’ex Roma, adesso, è completamente recuperato dai problemi fisici e può quindi aiutare la squadra nel prosieguo di stagione. Intervistato ai microfoni di Skrill, sponsor ufficiale AC Milan, Alessandro ha rilasciato una bella intervista esprimendo le sue prime sensazioni su questa nuova esperienza in rossonero.

Ecco di seguito le dichiarazioni dell’esterno italiano:

Le prime sensazioni sul suo inizio in rossonero: “Ho trovato un club molto organizzato. Sono stato trattato bene negli anni da tanti club organizzati e il Milan è sicuramente uno di questi. Il gruppo rossonero è solido, e mi hanno accolto tutti nella squadra. Mi sto divertendo molto”.

La prima considerazione pensando al Milan: “Quando penso al Milan penso a tutti i campioni che sono passati da qui e che hanno indossato questa maglia. Poi ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere da vicino Paolo Maldini. È una leggenda di questo club e ha un’aura pari a quella che hanno per me Francesco Totti o Daniele De Rossi alla Roma. Uomini così, io li chiamo intoccabili, non solo per quello che hanno dato ai loro club ma a tutto il calcio italiano”.