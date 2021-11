Ibrahimovic incontra Djokovic alle ATP Finals: la foto diventa virale

Ospite particolare presente alle ATP Finals di tennis che si stanno disputando in questi giorni a Torino: Djokovic incontra Ibrahimovic

E’ un periodo particolare ed intenso per tutto lo sport in generale. Non solo il calcio non le partite delle Nazionali, valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022.

C’è infatti anche il tennis che vive proprio in questi giorni il momento forse più importante della stagione, una sorta di fase finale dell’annata agonistica: stiamo parlando del torneo chiamato ATP Finals, a cui partecipano gli otto tennisti che hanno totalizzato più punti nei vari tornei disputati.

Non solo tennisti alle Finals: presente anche Ibrahimovic

La prestigiosa competizione si disputata quest’anno in Italia e precisamente a Torino. Il nostro Paese è rappresentato da Matteo Berrettini, che però si è infortunato ieri nel match contro Zverev e sta provando a stringere i denti per la gara in programma domani contro Hurkacz. Se non dovesse farcela, pronto a sostituirlo l’altoatesino Jannik Sinner.

Ma non è questa la notizia di cui vi vogliamo parlare questa sera. A Torino è presente infatti una figura ben nota al pianeta milanista, vale a dire Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo gli impegni in Nazionale, è passato dal capoluogo piemontese a salutare il suo grande amico serbo Novak Djokovic. Chissà che Ibra, che non sembra aver alcuna intenzione di smettere di giocare, non stia pensando ad una nuova carriera nel mondo del tennis…