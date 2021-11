Milan, l’agente del bomber: “Cessione in estate? Ci stiamo lavorando”

Parla l’agente dell’attaccante seguito dal Milan. Il manager ha confermato che potrebbe trasferirsi in un altro club la prossima estate

Il Milan è molto attento al parco degli attaccanti più promettenti d’Europa. L’obiettivo è quello di svecchiare al più presto il reparto per puntare ad un futuro florido e ricco di risultati. Chiaramente, con Ibrahimovic e Giroud ormai “anziani” c’è l’esigenza di un valido sostituto.

Si rincorrono parecchi rumors sui centravanti in orbita Milan. Da Vlahovic a Belotti, per arrivare al sudamericano Julian Alvarez. Ma c’è un altro nome in cima alla lista dei desideri del club rossonero. Si tratta di un assoluto talento, giovane e con caratteristiche che potrebbero fare al caso del Milan.

Parliamo di Darwin Nunez, il classe 1999 del Benfica che sta facendo girare la testa a tanti top club europei. Il Milan lo segue con interesse, ma anche Juventus e Inter sono sulle sue tracce. All’estero, Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco stanno monitorando il talento tutto uruguaiano.

Nunez ha già siglato 8 gol in 13 presenze timbrate, tra campionato e Champions League. È un rapace della porta avversaria, ed è inoltre dotato di una notevole intelligenza calcistica. Il suo contratto con il Benfica scade nel 2025, ma data la sua esplosione, si pronostica un trasferimento la prossima estate.

A confermarlo è stato il suo agente.

Leggi anche:

Edgardo Lasalvia, agente di Darwin Nunez, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve. Il manager ha prima elogiato il suo assistito, poi ha rivelato preziosi dettagli in ottica mercato. Queste le sue parole:

“Darwin ha davvero un grande potenziale, ma non siamo condizionati dalle voci dei giornali. Non deve lasciarsi incantare dai rumors. Lo sa già che dovrà continuare così, restando con i piedi per terra. ​Per rispetto e per una questione di professionalità, non posso dire i nomi delle squadre interessate e con cui abbiamo avuti contatti. Diversi top club europei ci hanno chiamato per acquistare Darwin, questo significa che sta lavorando bene. Noi siamo in costante contatto con il Benfica, e nei prossimi giorni arriverò in Europa per partecipare ad una riunione con Rui Costa. Si lavorerà per una trattativa che avverrà a giugno o luglio. Siamo tranquilli, cerchiamo di fare il meglio per lui e per il Benfica”.