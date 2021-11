Verso Fiorentina-Milan, buone notizie per Italiano: l’attaccante in gruppo

In vista del big match di sabato sera tra Fiorentina e Milan, il tecnico Italiano ha recuperato un’importante pedina. Oggi si è allenato in gruppo!

Mancano pochi giorni per il ritorno della magica Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali, i vari calciatori sono pronti a far ritorno nei propri e club e ricominciare la battaglia.

Il Milan di Pioli, non appena avrà ritrovato i tanti rossoneri partiti per le Nazionali, potrà cominciare a preparare al meglio la gara contro la Fiorentina di sabato sera. Una trasferta assolutamente ostica, contro una squadra che sta stupendo parecchio in questo avvio di stagione.

Certo è che la formazione di Italiano si presenterà all’Artemio Franchi di Firenze con parecchie defezioni. Fuori per squalifica Martinez Quarta e Milenkovic, ed è ancora in forse la presenza del neo viola Nastasic, alle prese con problemi fisici. Ma se è vero che la Fiorentina avrà importanti assenze, potrà però contare sul rientro di un giocatore importantissimo.

Nico Gonzalez, positivo al Covid per 18 giorni, si è negativizzato dal virus soltanto l’altro ieri. Come riporta Tuttosport, oggi l’esterno d’attacco argentino si è sottoposto alle consuete visite d’idoneità post Covid. Sono risultati perfettamente nella norma i test a Gonzalez, che subito dopo è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni dopo la lunga assenza.

L’allenamento in gruppo è un segnale positivo per Vincenzo Italiano. Ciò sta a significare che Nico Gonzalez sarà convocabile per la gara di sabato sera contro il Milan. Insomma, un’arma molto pesante per la Viola, dato che l’argentino ha dimostrato di essere un gran pericolo per qualsiasi avversario.