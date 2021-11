L’Italia si qualifica ai Mondiali 2022 se… tutte le combinazioni per gli azzurri

Dopo il pareggio con la Svizzera, l’Italia si giocherà la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro l’Irlanda del Nord. Tutte le combinazioni favorevoli agli azzurri



Dopo l’1-1 in rimonta con la Svizzera, l’Italia si giocherà la qualificazione ai Mondiali di Qatar, lunedì 15 novembre, a Belfast contro l’Irlanda del Nord. I gol di Widmer e Di Lorenzo rimandano tutto all’ultima giornata con il rimpianto, per gli azzurri, del rigore sbagliato da Jorginho nel finale che avrebbe, di fatto, regalato il pass a Mancini e i suoi.

La situazione di classifica attuale

Italia e Svizzera condividono la vetta del girone C con 15 punti scaturiti da 4 vittorie e 3 pareggi. L. Il fattore dirimente in caso di arrivo a pari punti è la differenza reti poi il numero di gol segnati e scontri diretti in caso di stessa DR. Al momento l’Italia ha una migliore differenza reti della Svizzera (+2). Lunedì 15 novembre, la Svizzera ospiterà la Bulgaria già eliminata come l’Irlanda del Nord, avversaria degli azzurri.

Leggi anche

L’Italia si qualifica ai Mondiali se ..

Di seguito tutte le combinazioni favorevoli agli azzurri per tornare al Mondiale dopo l’amarissima eliminazione di quattro anni fa allo spareggio con la Svezia che è costata la qualificazione a Russia 2018.

L’Italia si qualifica a Qatar 2022 con le seguenti combinazioni di risultati

Vince con l’Irlanda del Nord e mantiene una migliore differenza reti con la Svizzera in caso di concomitante vittoria degli elvetici con la Bulgaria

Vince con l’Irlanda e la Svizzera non batte la Bulgaria

Perde o pareggia in Irlanda e la Svizzera fa altrettanto con la Bulgaria

L’Italia è eliminata e andrà agli spareggi se:

Vince con l’Irlanda del Nord e la Svizzera fa altrettanto con la Bulgaria superando gli azzurri nella differenza reti

Perde o pareggia in Irlanda e la Svizzera batte la Bulgaria

In caso di parità nella differenza reti, gli azzurri hanno segnato complessivamente meno gol della Svizzera

Se concludono il girone con la stessa differenza reti e gli stessi gol segnati dalla Svizzera. In questo gli elvetici sarebbero primi per gli scontri diretti (0-0; 1-1)

Qualora dovesse classificarsi al secondo posto, l’Italia parteciperà agli spareggi che coinvolgeranno le seconde classificate più due ripescate dall’ultima edizione di Nations League. Il regolamento dei playoff qualificazione è diverso rispetto al passato. Le 12 nazionali partecipanti verranno infatti inserite dal sorteggio del prossimo 26 novembre in tre gruppi da 4 squadre ciascuno. In ogni gruppo ci saranno due sfide secche che decreteranno le due “finaliste”. Chi vince tra quest’ultime, sempre in gara unica con supplementari e rigori, otterrà il pass per Qatar 2022.