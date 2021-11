Francia U21, Kalulu ancora in gol! – VIDEO

Il giovane rossonero è ancora grande protagonista con l’Under 21 della Francia. E’ sua la rete che decide il match della sesta giornata contro la Macedonia.

Pierre Kalulu si rende nuovamente protagonista con la selezione giovanile dei transalpini. Il giovane difensore rossonero va infatti ancora a segno, sempre contro la nazionale macedone.

Al minuto 75 realizza il gol della vittoria in quella che è la sesta giornata del gruppo H delle Qualificazioni a Euro 2023. Il classe 2000 permette quindi alla Francia Under 21 di mantenersi saldamente al comando del girone con 16 punti, sempre a più 3 sull’Ucraina. Il terzino si è inserito con tempi perfetti dalla destra e ha sfruttato un rimpallo per ribadire in rete e decidere la sfida. Kalulu era andato in rete anche all’andata con i macedoni: in quel caso aveva realizzato la rete del 3-0.

Il difensore si dimostra in netta crescita, soprattutto del ruolo di difensore laterale, il che lo rende un’importante arma in più per i prossimi mesi per Stefano Pioli. Ecco il video del gol di Kalulu: