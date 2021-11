Tonali non brilla in Nazionale | Social fra critiche e ironia

La prestazione di Sandro Tonali in Irlanda del Nord-Italia raccontata dai tifosi milanisti (e non solo) sui social network.

Grande delusione per tutta l’Italia calcistica. Ieri sera l’ennesimo scialbo pareggio ha relegato la Nazionale azzurra al secondo posto del girone di qualificazione ai Mondiali 2022.

Lo 0-0 di Belfast condanna l’Italia, scavalcata dalla Svizzera e dunque costretta nuovamente ai play-off di marzo per trovare un posto nella fase finale della rassegna. Prova incolore per quasi tutti gli azzurri scesi in campo, compreso il milanista Sandro Tonali.

Solo 45 minuti da titolare per il calciatore del Milan. Pochi guizzi e anche un’ammonizione che ha letteralmente pesato sulla sua prova. Il c.t. Mancini lo ha lasciato negli spogliatoi, preferendogli Bryan Cristante nella ripresa. Ma c’è chi non disdegna la prestazione del ragazzo di Lodi.

Tonali, le reazioni social

Come detto, la prova azzurra di Tonali è stata influenzata da un’ammonizione già nei primi minuti di gioco, atta ad interrompere un contropiede pericoloso dell’Irlanda del Nord. I tifosi rossoneri sui social network hanno però in qualche modo elogiato l’atteggiamento generoso e di sacrificio del numero 8.

Tonali è abituato a giocare con una difesa di un certo livello non con questi scappati di casa è ovvio che prende giallo sennò quello era goal 🤭 — C.🏎🖤❤️ (@CCokina12) November 15, 2021

Chiellini che vede Tonali usare le sue tecniche per bloccare gli avversari#IrlandaDelNordItalia pic.twitter.com/JXEOYqhSJP — ℒ🍂 (@Lii_dia_) November 15, 2021

quindi quando il gioco si fa duro e la posta in palio è alta Locatelli si siede in panca e Tonali parte titolare — carmine (@carmi_ne) November 15, 2021

Nonostante effettivamente abbia prodotto ben poco, vi sono supporter rossoneri che hanno apprezzato l’uscita di Tonali a fine primo tempo. Semplicemente per evitare che possa stancarsi od infortunarsi come accaduto a Davide Calabria dopo Italia-Svizzera.

È uscito Tonali e siamo usciti dai mondiali — Duivel (@duiveltre) November 15, 2021

Grazie @robymancio per averci risparmiato Tonali,sei un vero milanista!! — Giovanni Delle Curti (@giovanni_delle) November 15, 2021