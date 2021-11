Addio Milan, in prestito al Barcellona

Il calciatore è pronto a lasciare il Chelsea in prestito, durante il calciomercato di gennaio. In estate è stato accostato al Milan, ora potrebbe esserci il Barcellona

Hakim Ziyech è stato il sogno estivo dei tifosi del Milan. Il talento marocchino del Chelsea sembrava in procinto di lasciare Londra, con il club rossonero che ha provato i Blues a cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Ad ostacolare la trattativa è stato anche l’altissimo ingaggio, che il Diavolo non aveva intenzione di pagare per intero. La trattativa dunque è naufragata ben velocemente.

Ora c’è il Barcellona

Negli ultimi giorni il nome del calciatore ex Ajax è tornato di moda. Ziyech è, infatti, finito nel mirino del Barcellona, pronto a prenderlo durante la sessione invernale del calciomercato.

Come raccontato Calciomercato.it, i blaugrana sono intenzionati a coprire l’intero ingaggio del marocchino e questo non può far altro che favorire l’affare. La svolta, però, sta nel fatto che il Chelsea abbia aperto alla cessione in prestito.

I londinesi vorrebbero inserire un obbligo di riscatto o pattuire condizioni vantaggiose. La sensazione è che sia davvero arrivato il momento di cambiare aria per Ziyech. Difficile che il Milan torni alla carica per il calciatore, anche se i rapporti con il Chelsea sono davvero ottimi. Attenzione, oltre al Barcellona, anche al Borussia Dortmund, altra meta gradita.