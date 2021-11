Milan, colpo dall’Arsenal per 30 milioni | Ritrova Leao!

Il Milan puntare su un calciatore in uscita da Londra. Il costo del cartellino è di soli 30 milioni di euro: potrebbe tornare a giocare insieme a Rafael Leao

Il Lille è da anni diventata una delle botteghe più care del calciomercato. Basti pensare a quanto è stato venduto Osimhen. Il prossimo sacrificio dovrebbe essere Renato Sanches che guarda caso interessa proprio al Milan.

Uno degli ultimi grandi colpi in uscita del club francese è stato certamente Nicolas Pépé. Il 26enne francese, di origini ivoriane, fu acquistato dall’Arsenal per una cifra vicina a 80 milioni di euro. La prima stagione con la maglia dei Gunners ha realizzato 8 centri e 10 assist.

Meglio l’anno successivo, in cui i gol furono ben 16, dieci di questi in Premier League. Quest’anno, invece, le cose non stanno andando per il verso giusto e dopo sette partite nel campionato inglese è ancora a secco. La rete, l’unica in questa stagione, è arrivata in EFL Cup.

Via per 30 milioni

Pepe nell’ultimo periodo sta anche giocando poco, tanto che in Inghilterra ipotizzano una sua cessione nell’immediato. Il prezzo, rispetto a quello di acquisto sarebbe di saldo, solo 30 milioni di euro. Una cifra consona al valore del calciatore.

E’ evidente che Pepe, capace di giocare in tutte le posizione dell’attacco, ma soprattutto sulla fascia destra, potrebbe rappresentare un’ide per il Milan.

Siamo ormai abituati a vedere il club rossonero puntare su giocatori giovani, che nell’ultimo periodo hanno un po’ deluso le attese ma che hanno mostrato in passato tutto il loro potenziale. Pepe è sicuramente un calciatore che ha bisogno di fiducia per esprimersi al meglio e il Milan potrebbe essere il posto giusto. Ritroverebbe, inoltre, Rafael Leao, che dopo anni complicati è finalmente esploso.

Un affare, stile Tomori, che permetterebbe al Milan di mettere le mani su un calciatore dal potenziale immenso.