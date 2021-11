Calciomercato Milan, accelerata per lo spagnolo: dialoghi in corso

Confermati i dialoghi tra il Milan e l’entourage del giovane calciatore spagnolo, che sembra ormai un obiettivo concreto per il futuro.

Il Milan già da tempo ha messo gli occhi su uno dei talenti spagnoli più interessanti del momento. Un centrocampista offensivo che fa già gola anche a diverse società della Liga iberica.

Per molti, soprattutto i ben informati, si tratterebbe dell’erede designato del già giovanissimo Pedri. Ovvero il talentuoso centrocampista del Barcellona che è già un punto fermo della Nazionale spagnola di Luis Enrique.

Si tratta di Alberto Moleiro, fantasista che gioca nel Las Palmas, stesso club d’appartenenza del suddetto Pedri. Un classe 2003 che si sta imponendo con il proprio club e che sembra già pronto al salto di qualità.

Nelle ultime si registra un’accelerazione proprio nella trattativa tra il Milan ed il Las Palmas. I dirigenti rossoneri si sono rivolti direttamente all’entourage di Moleiro per provare a bruciare la concorrenza.

Come riferito da un tweet del giornalista Nicolò Schira, il Milan avrebbe già incominciato i dialoghi formali con gli agenti del centrocampista diciottenne. Primi discorsi avviati, con la seria intenzione del club rossonero di assicurarsi prima di tutti le prestazioni del nuovo gioiello canario.

L’intenzione è anche quella di ottenere un prezzo di favore sulla acquisizione del cartellino di Moleiro. Il calciatore vanta una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, mentre il Milan spera che trattando possa ottenere uno sconto, riuscendo a strappare il sì definitivo ad una somma complessiva inferiore.

#ACMilan are in talks with the agent of Alberto #Moleiro (born in 2003). The young talent of #LasPalmas has a release clause by €10M, but #Rossoneri and his agent are working to try to reach an agreement with a lower price. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 17, 2021