Calciomercato Milan, ancora dalla Francia | Nel mirino l’ex Udinese!

Dalla Francia arriva una tentazione per il centrocampo del Milan che verrà. Il mediano vorrebbe tornare in Italia da protagonista.

Passerà ancora molto tempo prima di capire se e come il centrocampo del Milan cambierà volto. Il club rossonero deve risolvere diverse situazioni e con calma valuterà eventuali cessioni o innesti.

Molto dipenderà dal futuro di Franck Kessie, vero e proprio enigma a livello contrattuale, vista la scadenza a giugno 2022. Ma andranno anche valutate con serenità entro fine stagione anche le posizioni di Bakayoko, Krunic e del rientrante Pobega.

Le scelte non mancano in prospettiva a Stefano Pioli, che accoglierà in estate anche Yacine Adli dal Tolosa. Ma si continua a parlare di possibili nuovi nomi per rimpolpare e rendere competitiva la mediana rossonera nella stagione 2022-23.

In tal senso arriva dalla Francia un’ennesima notizia riguardante un possibile obiettivo di mercato del Milan. Ancora una volta dalla Ligue 1, campionato nel quale gli emissari rossoneri sono a dir poco attivissimi e forieri di idee.

Secondo il portale FootMercato.net, uno dei possibili crack futuri di mercato potrebbe essere una vecchia conoscenza della nostra Serie A. Ovvero Seko Fofana, mediano ivoriano in forza al Lens. Un nome noto ai più attenti appassionati di calcio, visto che per qualche stagione ha militato nelle fila dell’Udinese.

Un centrocampista fisico ma anche con determinate abilità balistiche, il quale nel 2020 ha scelto di accettare la proposta del Lens e lasciare l’Italia. Il rendimento di Fofana nel frattempo è decisamente positivo: è stato infatti di recente nominato miglior giocatore della Ligue 1 a settembre.

Dalla Francia sono sicuri che, entro fine stagione, Fofana cambierà di nuovo maglia. Anche il Milan è sulle tracce di questo duttile calciatore, abile sia come mediano puro che come intermedio di centrocampo. Un nome intrigante che fa gola anche all’Atalanta e all’Olympique Marsiglia, anche se il desiderio dell’ivoriano sembra essere quello di un salto di qualità verso l’estero.

Ovviamente il Milan si muoverà su tal fronte solo in caso di bisogno, ovvero se almeno un paio di centrocampisti attualmente in rosa dovessero cambiare aria, così da dover essere rimpiazzati numericamente.