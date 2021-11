Maignan, conto alla rovescia per il rientro: “Tic, tac”. Tifosi impazziti – VIDEO

Il portiere rossonero, in attesa di tornare tra i pali, si carica sui social: ecco il video motivazionale pubblicato su Twitter

Un video emozionante e che fa capire quanta passione ci metta il nostro Magic. Mike Maignan si è preso il Milan ed i suoi tifosi nel giro di pochissimo tempo.

Con la sua sfacciataggine e con il suo coraggio il portiere francese ha già guadagnato la stima e l’amore dei tifosi rossoneri. Nonostante l’infortunio che ancora oggi lo costringe ad essere lontano dal terreno di gioco, Maignan si dimostra accanto alla squadra attraverso un video davvero ben fatto.

Maignan: “Non ho sogni, ma solo obiettivi”

Frasi motivazionali e di attaccamento alla maglia quelle del portiere ex Lille: “Non ho mai avuto sogni, ma solo obiettivi. Sin da piccolo è stata questa la mia mentalità. Non bisogna essere frettolosi, bisogna avere pazienza, la testa sulle spalle e i piedi per terra”.

Ma non è finita qui. Continua così il suo discorso Magic Mike: “Il mio ritorno sorprenderà tutti, arriverà al momento della caccia”. Una frase che mette tanta adrenalina del corpo dei tifosi del Milan, che non vedono l’ora che Maignan torni a difendere la porta rossonera. Frasi che sono accompagnate da immagini, in cui si vede il numero 16 del diavolo alle prese con un duro recupero per scendere in campo quanto prima. Ti aspettiamo presto, grande Mike!