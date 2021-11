ML – Verso Fiorentina-Milan, Romagnoli torna in gruppo. Out in due

Buone notizie per Stefano Pioli. Il difensore ha finalmente recuperato dall’infortunio e oggi si è allenato insieme al resto dei compagni

Dopo l’incontro avvenuto a Casa Milan, tra il suo agente e la dirigenza rossonera, Alessio Romagnoli è tornato oggi pomeriggio ad allenarsi in gruppo. La notizia, appresa di recente dalla nostra redazione, è sicuramente molto positiva per l’intero ambiente rossonero.

Alessio si è infortunato prima del derby di San Siro contro l’Inter. Un’infiammazione all’adduttore gli aveva impedito di aiutare la squadra nella prestigiosa sfida. Poi la sosta per Nazionali a consentirgli un tranquillo recupero.

Con l’allenamento svolto oggi in gruppo è quasi certo che Romagnoli potrà essere convocabile da Stefano Pioli per la gara di sabato sera contro la Fiorentina di Italiano. Molto probabile la sua partenza dalla panchina, ma a poco a poco potrà tornare a recuperare spazio nelle gerarchie del mister.

Chi invece non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni è Samuel Castillejo. Dopo l’infortunio rimediato durante la gara contro il Bologna il 23 ottobre, ci sta volendo più tempo del previsto per il pieno recupero. Un vero peccato, dato che l’ala spagnola sembrava in forma smagliante e pronta a recuperare la fiducia di Pioli.

Oggi, Samuel ha svolto ancora un lavoro personalizzato. Toccherà pazientare qualche altro giorno per rivederlo in gruppo. Stesso discorso vale per Davide Calabria, assenza ancor più pesante. Dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, servirà del tempo al terzino per il completo recupero. Al suo posto, molto probabilmente, vedremo Pierre Kalulu contro la Fiorentina.