Julian Alvarez, scatto Juve | La mossa dei bianconeri!

Continua il pressing su Julian Alvarez, che interessa a diversi team tra cui il Milan. Ma la Juventus sembra voler affondare il colpo

Si parla tanto nell’ultimo periodo di Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate su cui è piombata praticamente mezza Europa. Anche il Milan ha chiesto informazioni su di lui.

Ma stando alle ultime voci di mercato, potrebbe esserci l’affondo decisivo da parte della Juventus che non vuole lasciarsi scappare il giovane talento. Maldini e Massara rimangono alla finestra in attesa di capire nuovi sviluppi e valutare dunque le prossime mosse.

Secondo quanto riportato pochissimi minuti fa dall’importante giornalista sportivo Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, un emissario della Juventus è in volo e si appresta a seguire dal vivo le prossime tre gare del River Plate di Julian Alvarez.

#Alvarez: un emissario #Juve sarà (se non è già…) in #Argentina per le prossime 3 partite del #River. Poi la Juve deciderà se pagare la clausola (25 milioni di dollari più imposte). Il profilo piace molto, come a #Fiorentina, #Shakhtar e non solo

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 18, 2021