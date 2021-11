Theo Hernandez, rinnovo vicino: in Spagna svelano il nuovo stipendio

Theo Hernandez verso il rinnovo con il Milan: confermato il ricco aumento di ingaggio per l’ex Real Madrid.

Prima di Natale il club rossonero vuole assolutamente blindare tre giocatori: Rafael Leao, Ismael Bennacer e Theo Hernandez. Le trattative con i rispettivi agenti sono in corso e trapela ottimismo sul raggiungimento degli accordi.

Per quanto riguarda Theo Hernandez, da settimane vanno avanti i discorsi con il suo procuratore Manuel Garcia Quilon. Il terzino francese, che aspetta un figlio dalla sua compagna Zoe Cristofoli, vuole rimanere al Milan e non sembrano esserci dubbi sulla sua permanenza a Milano.

News Milan, super ingaggio per Theo Hernandez

Il Milan punta a prolungare il contratto di Theo Hernandez da giugno 2024 a giugno 2026. Un rinnovo biennale che, ovviamente, deve comprendere anche un cospicuo aumento di stipendio. Per approdare in rossonero dal Real Madrid, il laterale francese accettò di ridursi l’ingaggio e finora ha guadagnato 1,5 milioni di euro netti a stagione. Considerando il suo rendimento, tale importo sarà più che raddoppiato col nuovo accordo.

Dalla Spagna il portale Fichajes.com conferma che Theo Hernandez arriverà a guadagnare 4,5 milioni annui al Milan. Il rinnovo del terzino è vicino, la trattativa con l’agente è ai dettagli. C’è fiducia sul raggiungimento di una fumata bianca a breve.

Con uno stipendio triplicato, la permanenza del calciatore a Milano non sarebbe in dubbio. Una mossa per respingere gli eventuali assalti dalle big europee. Più volte Theo è stato accostato a PSG e Manchester City, però nel suo futuro ci dovrebbe essere ancora la maglia rossonera.