Coppa Italia Femminile, Cittadella-Milan 0-2: Stapelfeldt stratosferica

Le rossonere di Ganz trovano i primi 3 punti dei gironi di qualificazione di Coppa Italia. Battuto il Cittadella per 0-2: grande prestazione della Stapelfeldt

Ancora una prestazione convincente del Milan Femminile. Stavolta, le rossonere sono state impegnate nella gara dei gironi di qualificazione di Coppa Italia. A far da rivale il Cittadella, che insieme all’Hellas Verona fa compagnia al Milan nel girone A.

Ebbene, le rossonere hanno guadagnato dei preziosissimi 3 punti battendo per 2-0 la squadra di casa. Assoluta protagonista del match la neo rossonera Nina Stapelfeldt. Al 44’, la svizzera attaccante ha siglato l’1-0 dopo essersi ritrovata a tu per tu con il portiere.

Nel secondo tempo, invece, ha fornito l’assist alla Giacinti (appena subentrata in campo) per il raddoppio. Una gara abbondantemente a senso unico e che vede adesso il Milan secondo nel girone dopo l’Hellas. In realtà, entrambe contano 3 punti ma la differenza reti è il fattore decisivo. Invece, rimane a 0 punti il Cittadella che ha appunto perso prima la gara contro le gialloblù, e oggi quella contro le rossonere.