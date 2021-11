Dalla Spagna: “Aguero si ritira, attesa la conferenza per l’annuncio”

Dalla Spagna fanno sapere che l’attaccante farà una conferenza stampa la prossima settimana per stabilire la data dell’addio.

La notizia è nell’aria da qualche giorno ma il giocatore aveva finora smentito tutto. In Spagna però sono sicuri sul fatto che il Kun Aguero smetterà di giocare a calcio a breve.

Degli esami approfonditi avevano evidenziato un’aritmia maligna, dopo i fastidi respiratori accusati dall’attaccante ex Manchester City in occasione del match contro l’Alaves. Il Kun aveva spiegato che avrebbe deciso cosa fare solo al termine dei tre mesi di riposo imposti dai medici. La stampa però ribadisce la necessità di ritirarsi e di appendere gli scarpini al chiodo. Da Barcellona infatti è rimbalzata una clamorosa indiscrezione. L’attaccante blaugrana “Sergio Aguero si ritira dal calcio giocato“.

Ad annunciarlo è stato il giornalista spagnolo Gerard Romero, che ha parlato di decisione già presa, scrivendo così sul proprio profilo Twitter: “I problemi al cuore obbligano Aguero a lasciare il calcio, la prossima settimana è prevista una conferenza stampa per dare pubblicamente l’annuncio del ritiro“. Una notizia molto triste per il calcio: in estate l’attaccante 33enne aveva firmato per il Barcellona dopo ben dieci anni al City.