Donnarumma non convocato per Psg-Nantes: il motivo

Ancora problemi per Gianluigi Donnarumma. La sua stagione non riesce a decollare e oggi pomeriggio non sarà a disposizione di mister Pochettino. Ecco il motivo dell’esclusione del classe 1999 dai convocati del Psg

Continua il momento complicato di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, che sta faticando terribilmente in Nazionale da quando ha lasciato il Milan, non riesce ad imporsi al Psg.

Le dichiarazioni, rilasciate nelle ultime ore dal suo tecnico Pochettino, non lasciano alcun dubbio. Dovrà sudare e lavorare tanto per avere la meglio di Keylor Navas ma non sarà per nulla facile. Le scelte fin qui fatte dal mister argentino dimostrano che l’ex rossonero è ancora indietro rispetto all’ex Real Madrid.

Out in Ligue 1

Donnarumma è innanzitutto chiamato a far dimenticare le brutte prestazioni con la maglia azzurra ma non lo farà oggi pomeriggio. Donnarumma, infatti, non è stato convocato per la sfida contro il Nantes, in programma oggi pomeriggio alle 17.00, al Parco dei Principi.

Il classe 1999 – si legge sul sito ufficiale del club francese – ieri non si è allenato con il gruppo per sintomi di gastroenterite. Si allenerà oggi all’Ooredoo Training Center per un graduale recupero.