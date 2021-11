Scaricato dal Real Madrid: colpo Milan da 35 milioni

L’arrivo di Mbappe, potrebbe spingere il giocatore fuori dal Real Madrid. Tra le squadre interessate all’attaccante c’è anche il Milan di Stefano Pioli. Tanti i club interessati. Ecco il punto della situazione

Il Milan ha dimostrato di essere molto attento alle opportunità di calciomercato. La prossima estate molte potrebbe presentarsi dal Real Madrid.

Una su tutte è rappresentata da Marco Asensio, che a giugno potrebbe lasciare la Capitale spagnola. Il calciatore non è certo un titolarissimo di Carlo Ancelotti e il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 impone importanti riflessioni.

In estate Florentino Perez ha voglia di rafforzare la squadra con acquisti importanti. Il nome in cima alla lista dei desideri continua ad essere quello di Kylian Mbappe. Un eventuale arrivo del fuoriclasse francese, oggi al Psg, – come sottolinea DiarioGol – spingerebbe alla porta Asensio.

Il calciatore, capace di giocare su tutto l’attacco ma soprattutto sugli esterni, ha tanto mercato e trovare una nuova sistemazione non sarebbe certo complicato. Il maiorchino compirà 26 anni il prossimo 21 gennaio e le squadre che stanno seguendo con interesse la sua situazione sono davvero parecchie.

Conferme sul Milan

Il portale spagnolo conferma la possibilità Milan per Marco Asensio ma in Italia piace anche alla Juventus. La concorrenza più importante, come è prevedibile, arriva soprattutto dalla Premier League: Arsenal, Tottenham e soprattutto Liverpool sono pronti a garantirgli un nuovo contratto.

Servirà chiaramente accontentare anche il Real Madrid, che per il suo giocatore potrebbe chiedere sui 35 milioni di euro.