Ibra non basta: il Milan cade a Firenze tra errori e papere

Prima sconfitta stagionale per il Milan contro un’ottima Fiorentina, ma diventano determinanti gli errori difensivi individuali.

Da una parte c’è il solito Milan, combattivo e che non si dà mai per vinto, voglioso fino all’ultimo di fare la sua parte. Dall’altra un’incomprensibile incertezza difensiva continua.

In questo modo è nata la prima sconfitta in campionato della banda Pioli, sul campo di una Fiorentina a cui vanno resi i giusti meriti. Prova eccellente dei viola, soprattutto per la scaltrezza con cui hanno approfittato dei disastri difensivi rossoneri.

Il 4-3 del ‘Franchi’ non ridimensiona le ambizioni del Milan, ma di certo mette la squadra (attualmente) capolista in guardia. Commettere errori così grossolani può compromettere un cammino intero.

Il paradosso della sconfitta di ieri è che il Milan ha giocato, con continuità e con idee. Non ha per nulla deluso le aspettative, anche se nel primo tempo ci si attendeva di più nella costruzione del gioco.

A fare la differenza sono stati gli errori individuali. Clamoroso quello di Tatarusanu e Gabbia nell’occasione dell’1-0 di rapina di Duncan, con pallone lasciato inspiegabilmente in mezzo all’area rossonera e spinto gentilmente in porta dal calciatore africano.

Una fiera delle ‘papere‘ che ha reso la sfida anche più godibile e combattuta. Sbaglia anche la Fiorentina, con l’ex Bonaventura che regala a Ibrahimovic il pallone dell’1-3. Ma quando il Milan sembrava poter realmente tornare in partita, è Theo Hernandez a chiudere la fiera degli orrori perdendo una sfera delicatissima in area, dando il là al poker di Vlahovic.

Milan combattivo fino all’ultimo, che si consola con un Ibra da record: diventa il più anziano calciatore ad aver segnato una doppietta in Serie A. Ma il duello a distanza con l’allievo Vlahovic stavolta ha premiato il giovane serbo, implacabile punta di diamante di una Fiorentina che ora sogna ambizioni europee.

Pioli dovrà subito rigenerare i suoi, far dimenticare gli errori individuali e ricostruire la mentalità. Mercoledì c’è la sfida a Madrid, sul campo dell’Atletico. Non saranno ammesse leggerezze di ogni tipo.