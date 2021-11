Milan, Faivre ancora protagonista: gol e assist contro il Lens

L’obiettivo del club rossonero continua a stupire in Ligue 1. Un’altra prestazione da incorniciare oggi nella sfida contro il Brest.

Nelle settimane precedenti le parole di Romain Faivre alla Gazzetta dello Sport avevano fatto molto parlare. In molti non aveva preso bene le sue dichiarazioni d’amore per il Milan, dal momento che la trattativa non era ancora in stato così avanzato.

Lo stesso club rossonero era stato preso in controtempo da questa intervista e stava valutando il da farsi in ottica mercato. Faivre rimane il primo obiettivo per la trequarti, nonostante in estate l’affare fosse saltato proprio negli ultimi giorni. Il gioiello del Brest continua ad essere protagonista in Ligue 1 e nella giornata di oggi ha sfornato un’altra prestazione molto importante. Nel 4-0 rifilato al Lens, nel match in programma alle 13.00, il 23enne si è reso protagonista con una rete e un assist oltre a tante giocate positive. Suo l’assist per il gol del 2-0 siglato da Chardonnet, così come il gol del 3-0 messo a segno al minuto 33 del primo tempo.

🤩 4-0 win 5 goals / 5 assists in 13 matches this season. Seriously underrated. 🌟 pic.twitter.com/dibbqud2iG — Football Wonderkids (@fbwonderkids) November 21, 2021

Si tratta della terza vittoria consecutiva il Brest che ora è momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, trascinata da un Faivre in stato di grazia. Dopo che in estate la trattativa si era interrotta, il Milan continua a seguire con attenzione le prestazioni del francese e a gennaio potrebbe decidere di affondare nuovamente il colpo. Nei prossimi mesi vedremo se Maldini proverà a chiudere un affare che il Diavolo brama ormai da tempo.