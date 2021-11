Calciomercato Milan, niente colpo dal Chelsea | Tuchel fa chiarezza

Tuchel ha parlato pubblicamente della situazione di Ziyech, accostato al Milan e ad altre squadre europee.

Manca meno di due mesi al calciomercato di gennaio e già circolano indiscrezioni su delle possibili operazioni. Un giocatore abbastanza chiacchierato è Hakim Ziyech, che non sembra al centro del progetto del Chelsea.

L’ex stella dell’Ajax ha avuto poco spazio in Premier League, ha avuto minutaggio maggiore nelle coppe. Da Londra trapela che non è contentissimo del suo status all’interno della squadra di Thomas Tuchel. Non è un titolare e pertanto ci sono delle riflessioni riguardanti il suo futuro.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Tuchel parla della situazione di Ziyech

Tuchel durante l’ultima conferenza stampa ha preso posizione per quanto concerne le voci che danno Ziyech come possibile partente: «Non ci sono pensieri sul suo futuro. Nessun pensiero su un possibile cambiamento, uno scambio oppure altro in inverno. Non ne ho parlato con nessuno qui a Cobham. Hakim non era nel mio ufficio per esprimere un desiderio del genere, pertanto in questo momento è un membro a pieno titolo della squadra».

L’allenatore tedesco smentisca l’esistenza di malumori da parte dell’esterno offensivo marocchino, che potrebbe rimanere al Chelsea almeno fino a fine stagione prima di considerare un eventuale trasferimento. Dall’Inghilterra era già trapelata la scarsa propensione dei Blues a una cessione in prestito, in questo momento non risulta che vi sia alcun club disposto a fare un investimento da oltre 25 milioni di euro per l’ex Ajax.

Ziyech sta lavorando sodo per raggiungere una condizione fisica migliore e avere maggiore spazio in squadra. Nella recente vittoria per 3-0 sul campo del Leicester City ha giocato 28 minuti e ha servito l’assist dell’ultimo gol a Christian Pulisic.

Più volte è stato accostato al Milan, però l’operazione è molto complicata a livello di formula e costi. Anche Borussia Dortmund e Barcellona monitorano la sua situazione per capire se a gennaio si possa intavolare o meno una trattativa.