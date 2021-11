ML – Le ultime da Milanello: Atletico lontano

Le ultime da Milanello in vista della sfida di mercoledì sera, contro l’Atletico Madrid. Il match, valevole per la quinta giornata di Champions League, si giocherà al Wanda Metropolitano

La sconfitta contro la Fiorentina è ormai alle spalle. A Milanello si lavora in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Si scenderà in campo nella Capitale spagnola per la quinta giornata della competizione europea più importante. Il Milan ha voglia di fare l’impresa, per rialzare la testa dopo il ko di Firenze e per lasciare viva la piccolissima speranza di qualificazione agli ottavi di finale della manifestazione.

C’è da conquistare, comunque, la prima vittoria in Champions League, che manca davvero da troppi anni. Si proverà a vincere senza chiaramente Mike Maignan, Davide Calabria e Ante Rebic.

Il punto su Tomori

Le attenzioni di oggi a Milanello erano puntate soprattutto su Fikayo Tomori, alle prese con un problema all’anca. Il difensore, come appreso dalla redazione, non si è allenato con il resto del gruppo.

E’ evidente che la sua presenza, contro l’Atletico Madrid, è sempre più a rischio. Se anche domani dovesse fare un lavoro differenziato, l’obiettivo sarebbe riaverlo per il Sassuolo. Simon Kjaer sarà così chiamato agli straordinari, con il ritorno di Alessio Romagnoli al suo fianco. Nessun problema, invece, per quanto riguarda Rafael Leâo, uscito dal Franchi di Firenze con i crampi