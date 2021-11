Non solo Renato Sanches: il Milan non molla il francese

Sondato più volte il giocatore del Marsiglia, che però piace anche in Inghilterra. Possibile inserimento della Lazio di Sarri

C’è un nome che risuona spesso tra i dirigenti del Milan e corrisponde a quello di un calciatore che milita nel campionato di Ligue 1 e in scadenza nel prossimo giugno.

Ha colpito Maldini e Massara in maniera particolare per la sua duttilità. Apprezzamenti iniziati nella scorsa sessione di calciomercato, quella estiva, e che continuano ancora oggi. Un elemento a favore del Milan è sicuramente il fatto che il contratto del giocatore militante in Francia scade nel prossimo giugno e dunque presto potrebbe liberarsi a parametro zero.

Leggi anche:

Il Milan alla finestra: proposta di rinnovo del Marsiglia

Boubacar Kamara è uno di quei giocatori che possono diventare delle vere e proprie occasioni di mercato e che successivamente possono trasformarsi in investimenti per le società che riescono ad acquistarli. Il calciatore attualmente in forza all’OlympiqueMarsiglia sembra ormai lontano ad una possibile permanenza in Francia e su di lui ci sono gli occhi di tanti club, anche internazionali.

Per quel ruolo il #Milan dall’estate (come già raccontato) ha sondato più volte #Kamara, in scadenza con #OM e che ha ricevuto un’altra proposta di rinnovo. Kamara ha mercato in #Premier ed era stato seguito anche dalla #Lazio — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 22, 2021

Non solo Milan infatti tra le società interessate. Diverse squadre della Premier League hanno chiesto informazioni su di lui, come Newcastle e Wolwherampton. Ma non è finita qui: potrebbe esserci un inserimento della Lazio di Maurizio Sarri, che già in passato sembrava interessata a Kamara. Adesso l’attenzione sembra essersi smorzata leggermente, ma questo non significa che i biancocelesti non possano tornare alla carica. Il Milan, comunque, rimane alla finestra e segue da vicino la faccenda, in attesa di ulteriori avvicendamenti.