Xavi lo spedisce in Italia | Milan, ecco il centrocampista

Niente Barcellona per il centrocampista, accostato al Milan. Dalla Spagna sono sicuri che il nuovo allenatore dei blaugrana, Xavi, abbia bocciato il calciatore. Ecco tutti i dettagli

Donny van de Beek ha deciso di cambiare aria a gennaio. Il centrocampista olandese non è per nulla soddisfatto del minutaggio, avuto con il Manchester United, in questo inizio di stagione.

In Premier League ha giocato solamente tre partite, frutto di tre spezzoni di gara. In totale ha così giocato circa un’ora. Nell’ultimo match, contro il Watford, è arrivato anche il gol. Un gol che non è servito a nulla, visto il risultato finale di 4 a 1.

Solskjaer ha fatto le valigie, il cambio in panchina dei Red Devils potrebbe riscrivere il futuro di van de Beek. E’ evidente che se in queste settimane, prima di gennaio, il centrocampista dovesse essere messo al centro del progetto dalla nuova guida, tutto cambierebbe. Ci vogliono, però, i fatti e non le promesse.

Leggi anche:

La Serie A lo aspetta

Nel frattempo le squadre interessate a lui sono in attesa di novità, per capire se l’ex Ajax lascerà Manchester per davvero. Per van de Beek c’è la fila: in Italia piace davvero a tutti, Inter, Juve e anche al Milan.

Dalla Spagna giunge notizia che il Barcellona abbia deciso di farsi da parte: Xavi – secondo quanto riportato da ‘ElNacional’ – avrebbe bocciato il suo arrivo per puntare sui propri calciatori. Troppi gli elementi in rosa per decidere di acquistarne altri.