Liverpool-Porto, polemiche in Spagna: colpa di Klopp

Non hanno convinto le dichiarazioni di Jurgen Klopp alla vigilia della gara contro il Porto. Il tecnico ha in mente un massiccio turn over e ciò potrebbe andare a discapito dell’Atletico Madrid

Ancora tutto da decidere il destino del Gruppo B dei gironi di Champions League. Le sorti di Milan, Porto e Atletico Madrid sono appese ad un filo, con il Liverpool unica squadra già qualificata agli ottavi di finale. Gli ultimi due turni decideranno chi insieme ai Reds passerà il turno.

Certamente, quella messa peggio è la squadra di Stefano Pioli, che con un solo punto guadagnato guarda dal basso l’Atletico Madrid terzo a 4 punti, il Porto secondo a 5, e infine il Liverpool primo a quota 12. Il Milan deve per forza trovare la vittoria nelle restanti gare contro i colchoneros e i Reds e sperare che nell’ultima tra Atletico e Porto finisca in parità.

Soltanto così, con soli 7 punti, i rossoneri potrebbero centrare l’impresa e qualificarsi agli ottavi. Ma, ovviamente, non sarà affatto semplice. Già domani sera, il Milan sarà impegnato al Wanda Metropolitano contro l’Atletico di Simeone, e la vittoria sarà obbligata per continuare a sperare nel passaggio.

Dal suo lato, l’Atletico non può nemmeno commettere passi falsi. Ed inoltre deve tenere d’occhio il Porto impegnato contro il Liverpool. La vittoria dei lusitani contro gli inglesi potrebbe significare la mancata qualificazione agli ottavi per i colchoneros.

Intervistato oggi in conferenza stampa, Klopp ha rilasciato una particolare dichiarazione che ha fatto indispettire i tanti tifosi dell’Atletico Madrid. Il tecnico tedesco ha lasciato intendere che domani sera farà turnover contro il Porto, per garantire ai suoi pupilli di recuperare e poi tornare a far punti in Premier League: nelle ultime tre gare giocate in campionato, soli 4 i punti conquistati.

“Rispettiamo sempre l’avversario e la competizione, ma prima dobbiamo pensare ai giocatori e al nostri impegni. Noi siamo abituati a rispettare le competizioni fino all’ultima partita. Non so se possiamo vincere la gara di domani ma di certo dobbiamo e vogliamo. Il Porto arriverà per fare una finale, anche per come ha perso malamente con noi in casa”.

Queste le parole utilizzate da Klopp in conferenza, e che sono state interpretate in malo modo dai tifosi dell’Atletico. È scoppiato la polemica in Spagna. Gli iberici temono lo sgambetto dei Reds, che con la sconfitta contro il Porto complicherebbero ancor di più la possibilità per l’Atletico di qualificarsi. E si sa, i rapporti tra Klopp e Simeone non sono idilliaci.

🤔🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ¿Echará una mano el Liverpool al Atlético? Una frase de Klopp deja alguna pista.#Atleti #UCL ➡ https://t.co/cd9mEf5Rdb — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) November 23, 2021

Se sia l’Atletico che il Porto riuscissero nella vittoria domani, dovrebbero giocarsi il passaggio all’ultima scontrandosi. Per il Milan, invece, ogni speranza sarebbe vana.