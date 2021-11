Simeone: “Vogliamo gli ottavi. Polemiche arbitrali? Niente di nuovo”

Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Milan. Le sue parole ai giornalisti

Mancano meno di 24 ore al big match di Champions League tra Atletico Madrid e Milan. Una gara, una speranza per i rossoneri, che devono per forza di cose trovare la vittoria per continuare a sperare negli ottavi.

Non sarà facile, dato che anche i colchoneros non godono di una posizione comoda in classifica. Con la sconfitta, verrebbero riacciuffati dal Milan a 4 punti. Ma l’Atletico, rappresentato dal suo tecnico, ha tutta l’intenzione di condurre una buona gara e non farsi strappare i 3 punti.

Diego Pablo Simeone, intervistato in conferenza stampa, ha ribadito l’assoluta intenzione di vincere la gara contro i rossoneri e conquistare gli ottavi di finale. La sue parole ai giornalisti:

L’importanza di Lemar e De Paul per non soffrire come all’andata: “Abbiamo un gruppo molto importante, De Paul sta bene, Lemar viene da un infortunio ma ha giocato bene l’altro giorno. A Milano abbiamo sofferto all’inizio, con tanta pressione. Domani, se giocheranno nello stesso modo, dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi”.