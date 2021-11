Milan, i convocati per l’Atletico: fuori Tomori

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match di domani sera in casa dell’Atletico Madrid. Non sarà del match il difensore inglese.

Dopo la conferenza stampa di oggi, il tecnico emiliano ha diramato la lista dei convocati che partiranno alla volta di Madrid, per tentare di rimanere aggrappati al treno Champions.

Ai rossoneri serve assolutamente una vittoria contro la squadra spagnolo per continuare a sperare nel passaggio del turno. La sfida contro i Colchonerosi, allenati da Simeone, potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per la stagione del Milan. Non partiranno per Madrid Ante Rebic e Fiyako Tomori, a causa degli infortuni rimediati la scorsa settimana. Il problema del croato si è rivelato più serio del previsto: prosegue quindi il calvario per il numero 12 che si era da poco ripreso dall’infortunio alla caviglia. Fuori anche Tomoti per il problema all’anca, si proverà a recuperarlo per il Sassuolo.

Leggi anche:

Atletico-Milan: i convocati di Pioli

Portieri: Desplanches, Tatarusanu, Mirante

Difensori: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Diaz, Kessie, Krunic, Messias, Saelemaekers, Tonali

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Leao, Maldini