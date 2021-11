Atletico-Milan, formazioni ufficiali: Leao out, c’è Giroud

Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Milan, match valido per il quinto turno della fase a gironi di Champions League

Pochi minuti e il Wanda Metropolitano di Madrid tornerà ad infuocarsi per il fischio d’inizio di Atletio–Milan. C’è tanto in ballo, con le due squadre assolutamente intenzionate a fare punti per scalare le gerarchie della classifica del Girone B.

Il Milan di Pioli, fermo a 1 punto, ha l’obbligo di vincere stasera per continuare a sperare in una qualificazione che sa d’impresa. Nello stesso tempo, la squadra guidata da Diego Simeone (a quota 4 punti) dovrà cercare di fare altrettanto, per evitare di mettere in serio rischio il passaggio agli ottavi di Champions League.

Leggi anche:

Entrambe le formazioni arrivano un pò incerottate allo scontro. Emergenza in difesa per l’Atletico Madrid, mentre il Milan sarà orfano di pedine fondamentali come Davide Calabria, Fikayo Tomori, Ante Rebic e Mike Maignan. I due allenatori in questione hanno cercato di adattare al meglio i giocatori a disposizione per schierare in campo la miglior formazione possibile.

Da pochi minuti sono state rese note le scelte ufficiali di Simeone e Pioli per la gara in programma stasera. Eccole di seguito:

ATLETICO (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Gimenez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar; Suarez, Griezmann. All. Simeone. A disp.: Lecomte, Renan Lodi, Vrsaljko, Kondogbia, Herrera, Correa, Cunha, Carlos Martin.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Giroud. All. Pioli. A disp.: Desplanches, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Bennacer, Leao, Messias, Ibrahimovic, Maldini