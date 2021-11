Milan, anche il Sassuolo in emergenza: 3 in dubbio

Secondo quanto riportato da Sassuolonews, i tre giocatori verranno valutati in questi giorni per stabilire se potranno essere del match.

Dopo la sfida di stasera al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid di Simeone, i rossoneri affronteranno domenica il Sassuolo di Alessio Dionisi per riscattarsi anche in campionato.

Dopo la sconfitta di sabato sera in casa della Fiorentina, Ibra e compagni sono chiamati a una reazione. Intanto Sassuolonews.com fa il punto sulla squadra ospite e sugli indisponibili. Nella giornata di ieri sono ripresi gli allenamenti al Mapei Football Center per la squadra neroverde, in vista del match di domenica a San Siro contro il Milan, in programma alle ore 15:00.

Il portale che si occupa della squadra emiliano specifica che i calciatori in dubbio sono attualmente tre: Djuricic, Boga e Goldaniga. Tutti e tre hanno saltato l’ultimo match casalingo contro il Cagliari, terminato sul 2-2, e le loro condizioni verranno valutate in questi giorni. I primi due potrebbero tornare a disposizione di mister Dionisi già nelle prossime ore, e quindi in tempo per preparare la sfida contro gli uomini di Stefano Pioli.

Nella giornata di oggi invece era in programma una doppia seduta. Sicuramente non sarà del match il centrocampista ex Monza Davide Frattesi. Il classe ’99 è stato squalificato per un turno grazie alla prova tv. Le telecamere hanno infatti colto un’espressione blasfema da parte del calciatore durante l’ultima partita.