Calciomercato Milan, colpo dal Sassuolo! Sfida alla Juve

Il giornalista di 7 gold, Fabio Santini, ha riferito l’interesse del club rossonero, e non solo, per il centrocampista neroverde.

Manca poco più di un mese all’inizio della sessione di mercato invernale. Le società hanno fatto un bilancio di questi primi mesi e studiano come rinforzarsi in vista della seconda parte di campionato, ma anche per il futuro.

Intanto, fra le squadre di media-piccola fascia, più di qualche elemento si è messo in mostra in queste prime tredici giornate. Qualche talento ha rubato l’occhio agli osservatori delle grandi, che si sfidano per battere sul tempo la concorrenza e assicurarsi gioielli in ottica futura. In particolare un centrocampista comincia ad essere accostato alle grandi, tra cui il club rossonero. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate e la sua crescita nelle ultime settimane è stata esponenziale.

Stiamo parlando del classe ’99 del Sassuolo, Davide Frattesi. Il mediano di Alessio Dionisi, dopo un inizio difficile si è preso la scena e sta stupendo tutti. In mezzo al campo è ormai un titolare inamovibile e ha iniziato a trovare anche la via del gol con facilità, segnando ben tre volte nelle ultime cinque giornate, contro Venezia, Juventus e Udinese.

Napoli, Juve e Milan su Frattesi

Frattesi non è nuovo a questi numeri. Lo scorso anno in Serie B con il Monza ha infatti messo a segno 7 marcature. Secondo quanto affermato dal giornalista Fabio Santini ai microfoni di ‘7 Gold’, il centrocampista scuola Roma sarebbe finito nel mirino di verse big della Serie A. Tra queste, oltre al Napoli e alla Juventus, ci sarebbe anche il Milan.

Il Diavolo potrebbe dover intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo, soprattutto nel caso in cui Kessie non rinnovasse. Frattesi avrebbe dovuto affrontare proprio i rossoneri a San Siro questa domenica ma è stato squalificato con la prova tv per espressioni blasfeme durante il match casalingo contro il Cagliari.