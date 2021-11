Milan, attento: la Fiorentina piomba su un obiettivo rossonero

La Fiorentina ha messo gli occhi su un giocatore seguito a lungo dal Milan: potrebbe partire una trattativa.

La finestra invernale del calciomercato non è lontanissima e i club sono già al lavoro per rinforzarsi a gennaio 2022. Molte squadre hanno delle mancanze e vogliono approfittare della sessione “di riparazione” per migliorare il proprio organico.

Anche il Milan pensa a prendere uno o due innesti. Qualcosa potrebbe essere fatto a centrocampo, considerando che Ismael Bennacer e Franck Kessie partiranno per Coppa d’Africa. Inoltre, l’ex Atalanta ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e non è esclusa una cessione anticipata. Un rinforzo potrebbe essere preso sulla trequarti, dove a Stefano Pioli farebbe comodo almeno un’aggiunta rispetto agli interpreti attuali.

Leggi anche:

Mercato Milan, la Fiorentina pensa a Faivre

Tra i profili che piacciono al Milan c’è Romain Faivre, esterno sinistro offensivo che sa giocare anche a destra e pure da trequartista centrale in caso di necessità. È un mancino dotato di grandi qualità tecniche e il club rossonero sembrava vicino al suo acquisto nello scorso mercato estivo. Il Brest lo valuta circa 15 milioni di euro.

Il 23enne francese ha speso parole molto positive nei confronti del Milan, auspicando un suo trasferimento futuro in maglia rossonera. Tuttavia, non è detto che questo suo sogno si realizzi. Anche altre squadre lo hanno messo nel mirino, una è italiana: la Fiorentina.

La società toscana cerca rinforzi per le corsie d’attacco e pensa anche a Faivre, come rivelato oggi dal Corriere dello Sport. L’obiettivo numero è Domenico Berardi, ma l’elevato prezzo fissato dal Sassuolo complica l’operazione. Altre idee della Fiorentina sono Riccardo Orsolini del Bologna e Gerard Deulofeu dell’Udinese. Vedremo su quale giocatore i viola decideranno di puntare con maggiore convinzione.