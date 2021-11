Calciomercato Milan, insidia Juve | Caccia all’attaccante!

Stando a quanto riferito dal portale spagnolo Todofichajes, i bianconeri si stanno muovendo per chiudere l’operazione già a gennaio.

Sono giorni importanti per la stagione del Milan. Sabato scorso è arrivata la prima sconfitta in campionato e ora tutti gli occhi sono sulla squadra di Stefano Pioli, chiamata a reagire e a dimostrare il proprio carattere.

Allo stesso tempo sono giorni importanti per il mercato dei rossoneri, che lavorano in vista di gennaio, nel tentativo di assicurarsi gli obiettivi studiati e rinforzare la rosa per il prosieguo di stagione. In Spagna si continua a parlare di Julian Alvarez e del suo futuro. L’attaccante dei Millionarios è seguito da diversi club, tra cui Atletico Madrid, Siviglia e Porto. Il suo contratto, come abbiamo spesso specificato, scade nel dicembre del 2022, e la situazione per questo intriga molte società.

Nei giorni scorsi il River ha fatto sapere di non esser disposta ad abbassare il prezzo in questo mercato di gennaio, nonostante il rischio di perderlo a zero, e nel frattempo cerca di convincere il ragazzo a rinnovare. Il Milan rimane molto interessato al 21enne e attendono gli sviluppi della situazione. C’è però da fare grande attenzione alla concorrenza, perché dalla Spagna affermano che un altro club italiano, oltre ai rossoneri, si sarebbe aggiunto alla lista delle pretendenti

Affondo Juve

Secondo quanto riferito da Todofichajes, infatti, sul giocatore sarebbe piombata la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono alla ricerca di un terminale offensivo, dal momento che fino ad ora né Kean né Morata hanno garantito numeri soddisfacenti. La partenza di Ronaldo ha lasciato un vuoto che fino ad ora non è stato colmato, e la dirigenza juventina si è attivata per risolvere il problema. Il primo obiettivo rimane il numero 9 della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ma le alternative non mancano e l’attaccante del River Plate è un profilo che piace.

L’attaccante argentino conosce Paulo Dybala: i due infatti giocano insieme in Nazionale, e secondo il portale spagnolo la Joya gradirebbe il suo arrivo. La Juve lo prenderebbe a gennaio e lo lascerebbe in prestito in Argentino fino a fine stagione. Sempre secondo Todofichajes, la cifra dell’affare si aggirerebbe intorno ai 15 milioni.