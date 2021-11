Dall’Inghilterra – Non rinnova | Il Milan sfida il Newcastle!

Il Milan è interessato all’attaccante che si svincolerà sicuramente il 30 giugno prossimo. Ma occhio ai nuovi ricchi della Premier League.

Il mercato dei futuri svincolati nel calcio internazionale fa sempre parlare di sé, anche a settimane o mesi di distanza dalla riapertura di ostilità e trattative.

Il 30 giugno 2022 in molti, a meno di rinnovi contrattuali in extremis, vedranno scadere i propri contratti e dunque faranno parte del mercato a parametro zero. Tra questi anche un attaccante di esperienza che fa gola a molti.

Si tratta di un centravanti che da anni sta facendo molto bene in Premier League, con la maglia dell’Arsenal. Ma la sua avventura con i ‘Gunners’ sembra essere giunta al capolinea, con zero speranze di rinnovare.

Lacazette si svincola: il fondo Pif primo rivale dei rossoneri

L’attaccante in questione è il francese Alexandre Lacazette, attaccante di grande esperienza e duttilità tecnica. Gioca nell’Arsenal dal 2017 dopo essere esploso nelle fila del Lione, in patria.

La sua avventura come detto è ai titoli di coda. I londinesi non intendono più puntare sul classe ’91, che dunque non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà con ogni probabilità la sua squadra attuale al termine della stagione.

Oggi il tabloid inglese The Sun ha parlato delle possibili destinazioni future di Lacazette. Tra le quali c’è anche il Milan, che da tempo stima le qualità del francese, il quale è in grado di farsi valere su tutto il fronte dell’attacco. Inoltre un affare così a costo zero sarebbe da non sottovalutare.

I veri rivali dei rossoneri però sono gli ultra-ricchi proprietari del Newcastle. Pare infatti che il fondo saudita Pif abbia messo gli occhi su Lacazette, come uno dei possibili ritocchi di livello per far crescere la qualità tecnica dei Magpies. Molto dipenderà dunque dalla proposta contrattuale ed economica che giungerà alle orecchie del calciatore.

Lo stipendio attuale di Lacazette è stellare: il francese percepisce 9,4 milioni di sterline dall’Arsenal. Difficilmente il Milan, con le sue regole ferree sul monte-ingaggi, potrà offrirgli un ingaggio simile. Ecco perché il Newcastle gestito dagli arabi potrebbe avere una corsia preferenziale.