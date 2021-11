Ibrahimovic, dal 2 dicembre anche in libreria con ‘Adrenalina’

Dopo il film, anche il libro. Zlatan Ibrahimovic fa contenti anche gli appassionati lettori e si racconta nel libro “Adrenalina”.

Uscirà in libreria per la casa editrice CAIRO il 2 dicembre il nuovo libro del centravanti rossonero, intitolato Adrenalina. Soltanto l’11 novembre usciva nella sale il film che raccontava la parte iniziale della carriera di Ibra.

Stavolta invece si tratta di una narrazione piena di confidenze e aneddoti, nella quale il gigante svedese ci parla di allenatori e calci di rigore, spogliatoi, avversari e dribbling, oltre che di felicità, amicizia e amore. Un libro, lungo 272 pagine, è stato scritto insieme a Luigi Garlando, firma della Gazzetta dello Sport. Adrenalina è il primo libro della collana Cairo dedicata allo sport curata dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio.

A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio. “Questo non è il vangelo di un dio, ma il diario di un uomo di quarant’anni che fa i conti con il suo passato e guarda dritto negli occhi il futuro, come fosse l’ennesimo anniversario da affrontare”. Il campione del Milan non finisce più di stupire, tanto che solo sabato scorso è diventato il calciatore più longevo a realizzare una marcatura multipla in una partita di Serie A, grazie alla doppietta alla Fiorentina.