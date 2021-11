Ibrahimovic, siparietto con Amazon Prime: il saluto affettuoso al grande ex

Bel momento durante il riscaldamento di Atletico Madrid-Milan, con Zlatan Ibrahimovic protagonista di un simpatico abbraccio con due ex compagni

Tanta tensione agonistica prima di un match che risulta determinante per il futuro europeo della squadra di Stefano Pioli, ma c’è tempo anche per scherzare e ridere un po’.

Zlatan Ibrahimovic ci ha ormai abituato a momenti di sana follia e di protagonismo. Lo svedese non scenderà in campo dal primo minuto al Wanda Metropolitano, al suo posto in campo Olivier Giroud. Nonostante questo Zlatan è sceso in campo durante il riscaldamento e le telecamere lo hanno beccato al fianco della squadra per incitare i compagni.

Al rientro negli spogliatoi, Ibrahimovic si è avvicinato a due amici presenti a bordocampo come opinionisti per Amazon Prime Video. Parliamo di Clarence Seedorf, compagno proprio ai tempi della prima esperienza al Milan, e Julio Cesar, portiere che è stato con lui all’Inter.

Un simpaticissimo siparietto che ha visto i protagonisti abbracciarsi e anche scherzare per qualche secondo.