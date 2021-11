Massara: “Esperienza europea che ci fa crescere. Pioli? Ci incontriamo a giorni”

Le parole di Frederic Massara a pochi minuti dall’inizio di Atletico Madrid-Milan. Importanti novità anche sul futuro di Pioli

Frederic Massara è stato ascoltato da Amazon Prime Video nel prepartita del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Dichiarazioni importanti e non solo sull’imminente match.

Ecco cosa ha detto uno dei perni dirigenziali rossoneri: “Ci sarà bisogno di una grande prestazione, siamo pronti a farla. Sappiamo che non sarà facile. Questa esperienza in Champions League è stata bella e ci ha aiutato a crescere. Abbiamo giocato partite intense, è stata una esperienza importante. Il Wanda Metropolitano è uno stadio stupendo che fa venire voglia di avere impianti simili anche in Italia. La competitività passa anche da stadi così, speriamo che presto Milano possa seguire questi esempi”.

Non solo parole sulla sfida decisiva per il prosieguo in Champions. Si è parlato anche del futuro dell’attuale tecnico rossonero: “Pioli ha fatto un grande lavoro, c’è volontà reciproca di proseguire insieme. A breve cercheremo di definire il rinnovo, possibili svolte a giorni“.