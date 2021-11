Pioli: “Grande occasione per crescere ancora. Ibra pronto ad entrare”

Le parole nel prepartita di Atletico Madrid-Milan rilasciate dal tecnico rossonero Stefano Pioli, che ha parlato anche del ballottaggio in avanti

Pochi minuti e poi sarà Atletico Madrid-Milan, gara valida per il quinto turno della fase a gironi della UEFA Champions League. Ultima chance di qualificazione per i rossoneri.

Dentro o fuori per il Milan, che stasera può solo vincere. Bisogna però stare attenti anche a quello che succederà a Liverpool tra i Reds di Klopp e il Porto di Sergio Conceicao. Anche questa partita infatti è determinante per il cammino dei rossoneri e più in generale per capire le sorti del Girone B.

Queste le parole rilasciata da Stefano Pioli a Prime Video: “Alla squadra ho detto che è una grande occasione per dimostrare la nostra crescita. Non è stato un percorso molto positivo ma si può ancora crescere. Gioca Giroud perché sta bene, Zlatan è pronto ad entrare, va gestito. Andiamo avanti col gioco di squadra, i difensori sono facilitati dal movimento senza palla dei centrocampisti e degli attaccanti”.