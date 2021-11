Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions se… | Le combinazioni

Si è concluso il quinto turno della fase a gironi della Champions League. Ecco cosa serve affinché il Milan continui la sua avventura europea

E’ giunto al termine il quinto turno della fase a gironi di UEFA Champions League. Tanta confusione nel raggruppamento B, quello che vede protagonista il Milan.

Ancora tutto aperto ad una giornata dalla fine della prima fase del più prestigioso torneo europeo per club. Ancora speranze per la squadra di Stefano Pioli per proseguire la sua avventura al di fuori delle mura italiane, quell’avventura che tanto si è cercata e poi ottenuta con fatica nella stagione scorsa. La vittoria, una vera e propria impresa, al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, ottenuto grazie al gol di Messias, regala ai rossoneri ancora una chance. La qualificazione agli ottavi dipende ancora da tanti altri fattori ma l’importante è sognare fino alla fine.

Le combinazioni per la qualificazione del Milan

A novanta minuti dal termine delle ostilità il Milan può sperare ancora nella qualificazione in Champions League. Ecco tutti i possibili scenari che permetterebbero ai rossoneri di continuare il loro percorso europeo:

Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions League se:

Vince contro il Liverpool e Atletico Madrid e Porto pareggiano

Vince contro il Liverpool e l’Atletico Madrid batte il Porto ma a quel punto entra in gioco la differenza reti (al momento in favore dei rossoneri, -2 Milan e -3 Atletico)

La classifica