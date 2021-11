Niente rinnovo: Milan, via libera dalla Francia

Arrivano novità importanti sul calciatore che tanto piace al Milan: offerta per il rinnovo rispedita al mittente. In estate sarà addio. Rossoneri in prima linea

Boubacar Kamara è una delle opportunità di calciomercato più importanti che il Milan sta prendendo in considerazione in vista della prossima stagione. Il calciatore francese, capace di giocare da difensore e da mediano, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Marsiglia. Un contratto che difficilmente rinnoverà.

Il Milan, sempre molto attento alle dinamiche del mercato francese, ha da tempo messo gli occhi su Kamara, ritenendolo un profilo adatto, anche in funzione di un sempre più probabile addio di Franck Kessie. Portarlo a Milano non sarà facile, soprattutto per l’importante concorrenza. Kamara piace tanto anche alla Juventus e ai club di prima fascia della Premier League.

Sul giocatore ci sarebbe anche il Newcastle ma le intenzioni sarebbero altre. Kamara vuole un top team e il club rossonero, tornato finalmente competitivo, potrebbe non essergli indifferente.

Le ultime dalla Francia

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il Marsiglia non si è ancora rassegnato a perdere Kamara e nel corso dell’ultimo mese avrebbe presentato al suo entourage una nuova offerta di rinnovo: al calciatore sarebbe stata proposta la possibilità di prolungare a breve, medio e lungo termine, ed una eventuale buonuscita.

Niente da fare, al momento, Kamara avrebbe rispedito al mittente la proposta dell’OM. Il giocatore non avrebbe inoltre molto gradito l’idea del Marsiglia, la scorsa estate, di cederlo a Newcastle e Wolves. Il suo addio a zero, dunque, si avvicina inesorabilmente.