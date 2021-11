Biglietti Milan, è iniziata la caccia: probabili tre sold-out di fila

Il comunicato del Milan che fa sapere come i tifosi rossoneri riempiranno lo stadio Meazza per le prossime gare ufficiali casalinghe.

Entusiasmo è la parola d’ordine. In casa Milan regna questa sensazione molto positiva, determinata dai recenti risultati, come ovviamente l’1-0 di ieri sul campo dell’Atletico Madrid.

Ed ovviamente ciò si riflette sulla partecipazione dei tifosi milanisti ai prossimi appuntamenti ufficiali del Milan. In particolare nelle gare casalinghe, con i supporter pronti a riempire San Siro.

Il Milan stesso, attraverso un comunicato, ha fatto sapere come si vada incontro a ben tre “sold out” consecutivi sugli spalti del Meazza, ovvero per le sfide contro Sassuolo e Salernitana in campionato e Liverpool in Champions League.

Leggi anche:

Il comunicato Milan sui biglietti venduti

Il club rossonero ha fatto sapere che già ieri sera, dopo il fischio finale di Atletico-Milan, si è scatenata la caccia al biglietto per la sfida decisiva contro il Liverpool. Almeno un’ora di fila virtuale sul sito ufficiale per acquistare i tagliandi.

E già per i match contro Sassuolo e Salernitana si va verso il tutto esaurito. Domenica pomeriggio contro gli emiliani San Siro sarà pieno (ovviamente con i limiti imposti dalle restrizioni anti-Covid), molto vicino il sold out anche per il successivo match interno contro i campani.

Questo il comunicato Milan: “Al goal di Messias è partita la caccia al biglietto per la “finale” Milan vs Liverpool. Ieri sera coda virtuale di quasi 1 ora sul sito per l’acquisto del tagliando di ingresso. Prossimi ormai al sold out (visto che già prima di Atletico vs Milan si veleggiava intorno ai 48k TKT). Disponibili al momento gli ultimi prodotti in Hospitality, acquistabili sul sito https://singletickets.acmilan.com/



I tifosi si sono “scatenati” per Milan vs Sassuolo e Milan vs Salernitana dimostrando così l’attaccamento alla maglia e la forte volontà di rimanere vicini alla squadra di coach Pioli. Vicinissimi al sold out per la gara contro il Sassuolo (eccetto il settore ospiti che accoglierà i simpatizzanti della squadra Emiliana), pertanto solo nella giornata odierna abbiamo venduto più di 10k biglietti per Milan vs Salernitana.



Per le due partite contro Sassuolo e Salernitana il Milan ha inoltre sviluppato prodotti esperienziali inclusivi di food & beverage, acquistabili al sito https://singletickets.acmilan.com/ , mentre in occasione del Black Friday per chi visiterà Casa Milan il Club darà la possibilità di acquistare biglietti per la partita Milan vs Salernitana a 14 €”.