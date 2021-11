Saelemaekers idolo dei tifosi: il gesto che ha fatto impazzire il web | VIDEO

Alexis Saelemaekers fa impazzire i tifosi nei secondi finali di Atletico Madrid-Milan. Ecco cosa è successo al termine del match di Champions League, al Wanda Metropolitano

Alexis Saelemaekers è stato sicuramente uno dei protagonisti della vittoria del Milan contro l’Atletico Madrid. L’esterno ha mostrato a tratti le sue qualità. E’ stato chiamato agli straordinari, giocando anche sulla sinistra per via delle assenze di Rafael Leao e Ante Rebic.

Il gol continua a non arrivare ma l’atteggiamento in campo e la voglia di crederci fino alla fine, non mollando mai, piacciono parecchio ai tifosi. Il belga è così sempre più amato dai sostenitori del Diavolo, un vero e proprio idolo. Ieri – nel finale della partita del Wanda Metropolitano – Saelemaekers ha letteralmente fatto impazzire i propri tifosi.

Leggi anche:

Vero leader

E’ successo tutto nei secondi finali: in pieno recupero, quando ormai mancavano una manciata di minuti alla fine, l’ex Anderlecht ha incitato i tifosi rossoneri presenti come un vero leader carismatico.

GUARDA IL VIDEO

Ma il gesto, questa volta tecnico – che per molti rimane inspiegabile – è arrivato al fischio finale. Saelemaekers con il pallone tra i piedi si è esibito in un colpo di vera e propria magia che ha mandato in tilt il web. Un gesto d’alta scuola, che ha fatto impazzire i tifosi.

GUARDA IL VIDEO