Tomori cuore rossonero: il difensore impazzisce sui social

Anche Fikayo Tomori partecipa alla gioia rossonera. Il difensore del Milan esulta al gol di Messias e posta il video sul proprio profilo Instagram

Il Milan tutto esulta per una vittoria prestigiosa. Il successo al Wanda Metropolitano era atteso da troppo tempo. Il popolo rossonero aveva una voglia matta di poter tornare urlare di felicità in Champions League.

Ieri è arrivata una gioia immensa grazie a Junior Messias. Il brasiliano, entrato nella seconda parte del secondo tempo, ha realizzato il gol della vittoria. Una vittoria che permette al Milan di credere ancora nella qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League.

Servirà una nuova impresa, contro il Liverpool, e sperare che il Porto non batta l’Atletico Madrid. Ma il Milan si è comunque regalato una nuova possibilità. L’ha regalata ai suoi tifosi e anche ai calciatori che non erano in campo per degli infortuni.

Leggi anche:

L’esultanza di Tomori

Così anche Fikayo Tomori, come un tifoso qualunque, era davanti la tv a seguire il suo Milan. Al gol di Messias ha esultato, come abbiamo fatto tutti noi, per un gol che sa di liberazione e speranza. La gioia dell’ex Chelsea, postata sui propri social, è così diventata virale. Ora toccherà anche a lui cercare l’impresa.