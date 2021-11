Sassuolo, può recuperare: il centrocampista torna con il Milan

Secondo quanto riportato da Sassuolonews.com, il centrocampista potrebbe farcela per domenica, almeno per la panchina.

Dopo l’impresa di Madrid il Milan torna subito a concentrarsi sul campionato. L’obiettivo è quello di riscattare la sconfitta contro la Fiorentina e domenica a San Siro c’è il Sassuolo di Alessio Dionisi.

La squadra di Pioli vuole mantenere il primo posto e cerca i tre punti per continuare a sognare in grande. Intanto da Sassuolo arrivano notizie sui calciatori in dubbio per la sfida di domenica. Fra questi c’è il fantasista Filip Djuricic. Il trequartista serbo era partito molto bene in questa stagione, con due reti nelle prime tre di campionato, prima di fermarsi per l’infortunio patito nel match contro il Venezia. Il classe ’93 è fuori da circa un mese a causa di un problema muscolare e, stando ai report ufficiali del club neroverde, in questi ultimi giorni ha sempre lavorato a parte.

Secondo quanto riportato da Sassuolonews, ci sono delle piccole possibilità che possa rientrare per la gara di domenica a San Siro, almeno per la panchina, anche se il passare dei giorni senza che il giocatore si alleni in gruppo abbassa le possibilità che quest’ultimo figuri nella lista dei convocati. Mancano infatti solo due allenamenti prima della partita con i rossoneri.

Il portale che si occupata della squadra emiliana spiega che anche Jeremie Boga ha fatto fino ad ora solo differenziato e la sua presenza per domenica è in forte rischio. Anche nel suo caso si tratta di un infortunio di tipo muscolare. Dionisi domani in conferenza stampa farà chiarezza sulle condizioni di tutti e due i calciatori.