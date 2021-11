ML – Milan, lesione per Giroud. Maignan e Tomori in gruppo

L’attaccante ex Chelsea ha effettuato una risonanza che ha confermato la lesione al bicipite femorale sinistro. Maignan e Tomori hanno lavorato in gruppo.

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni degli infortunati in casa Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non sono buone le notizie che su Olivier Giroud.

L’attaccante francese, fermatosi durante il match di mercoledì contro l’Atletico Madrid, ha effettuato una risonanza che ha confermato la lesione del bicipite femorale sinistro. L’ex Chelsea verrà rivalutato fra dieci giorni. E’ certa quindi la sua assenza nelle due prossime sfide di campionato, quella di domenica contro il Sassuolo e quella di mercoledì prossimo contro il Genoa dell’ex Andriy Shevchenko.

Buone notizie per quanto riguarda invece Mike Maignan e Fiyako Tomori. Sia il portiere francese che l’ex Chelsea si sono allenati in gruppo. Nei prossimi giorni verrà stabilito quando potranno rientrare ma le sensazioni sono positive per entrambi. Per quanto riguarda il centrale inglese ci sono ottime possibilità di vederlo in campo già domenica contro il Sassuolo di Dionisi. Più dubbi invece per Maignan, l’ex Lille dovrebbe rientrare gradualmente.