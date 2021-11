Milan, è bagarre per l’attaccante: 14 club interessati

L’attaccante è ormai nel mirino dei più grandi club d’Europa. Il giornalista Nicolò Schira ha reso noti i nomi delle società che lo seguono con grande interesse

Julian Alvarez è ormai la nuova stellina del calcio mondiale. Le sue prestazioni, i suoi gol e la sua qualità lo hanno posto al centro dei riflettori, e adesso l’Europa ha gli occhi puntati su di lui. Il Milan è tra i club più interessati, ma la lista delle pretendenti è davvero lunga.

L’argentino ha un contratto in scadenza nel dicembre 2022, e le big europee sono già in azione per tentare l’assalto a gennaio. Su Alvarez vige una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma col contratto vicino al termine, il prezzo del suo cartellino potrebbe abbassarsi notevolmente.

Il River Plate, proprietario delle prestazioni del giocatore, sa che l’addio è vicino. Julian è pronto al grande salto, che comporta il trasferimento nel Vecchio Continente, ma il club argentino vuole guadagnare il massimo dalla sua cessione; una meritata ricompensa per aver dato sfogo a tutto il potenziale dell’attaccante.

L’idea del River, condivisa da Julian Alvarez stesso, è quella di estendere il contratto per un’altra stagione. Mossa che consentirebbe di incassare una somma più cospicua rispetto ai quasi 20 milioni che potrebbero bastare a gennaio per aggiudicarsi il centravanti del classe 2000.

Ma come dicevamo, la lista delle pretendenti al cartellino di Alvarez è lunghissima. Nicolò Schira l’ha resa nota.

Julian Alvarez nel mirino di 14 top club europei

Il noto giornalista di mercato Nicolò Schira ha postato su Twitter la lista dei 14 club europei interessati al talento albiceleste Julian Alvarez. Secondo l’esperto di compravendite di calcio, le società elencate hanno tutte mandato propri osservatori in Argentina a monitorare il calciatore.

Una lista di assoluto prestigio, con la maggioranza dei club tra i più ricchi e potenti d’Europa. Oltre al Milan, in Italia, la Juventus è apparsa tra le società più intenzionate a muoversi per il 21enne. Addirittura, i bianconeri avrebbero già pronta l’offerta per gennaio e per battere la lunga concorrenza.

Ma come la Juve, anche altri club tenteranno l’affondo nel mercato invernale. Sarà una vera sfida continentale quella per aggiudicarsi l’ormai celebre Julian Alvarez. Di seguito la lista dei club interessati a lui, e che lo monitorano direttamente in patria:

Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, AC Milan, Fiorentina, Inter, Juventus, Ajax, Shakhtar, Aston Villa, Norwich, Tottenham, Newcastle, Bayer Leverkusen.