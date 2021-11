Milan-Sassuolo, i convocati di Dionisi: doppia assenza pesante

L’elenco dei convocati di mister Dionisi. Il tecnico del Sassuolo deve fare i conti con due assenze pesanti. Ecco i giocatori a disposizione per la partita di San Siro contro il Milan

Il Sassuolo ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Milan, in programma domani a San Siro, alle ore 15.00, per la quattordicesima giornata di Serie A.

Sono 21 i calciatori a disposizione di mister Alessio Dionisi. Confermata la presenza di Davide Frattesi, dopo che il Sassuolo ha vinto il ricorso per la sua squalifica.

Assenze confermate

Assenti, come era previsto, sia Boga che Djuricic. A Dionisi verranno a mancare, dunque, due pedine importanti per l’attacco. Out ancora Goldaniga, Romagna e Obiang.

Ecco l’elenco dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

24 Giacomo SATALINO

47 Andrea CONSIGLI

56 Gianluca PEGOLO

DIFENSORI

5 Kaan AYHAN

6 ROGERIO

13 Federico PELUSO

17 Mert MULDUR

21 Vlad CHIRICHES

22 Jeremy TOLJAN

31 Gian Marco FERRARI

77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

8 Maxime LOPEZ

16 Davide FRATTESI

20 Abdou HARROUI

23 Hamed TRAORE

97 Matheus HENRIQUE

ATTACCANTI

18 Giacomo RASPADORI

25 Domenico BERARDI

91 Gianluca SCAMACCA

92 Gregoire DEFREL